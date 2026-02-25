В Ижевске пенсионерка едва не сожгла квартиру из-за церковной свечи
В Ижевске пенсионерка едва не сожгла квартиру, оставив без присмотра горящую церковную свечу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
По данным ведомства, пожар произошел днем 23 февраля в девятиэтажном доме на улице Карла Либкнехта. Женщина зажгла свечу на гладильной доске, а после молитвы решила, что та почти догорела, и ушла на кухню. Вскоре всю комнату заволокло дымом.
Хозяйка побежала к соседям, и они вызвали пожарных. Один из очевидцев, спускавшийся с верхних этажей, услышал крики о помощи, забежал в квартиру и потушил пламя до приезда спасателей. Огонь уничтожил сумку с документами, повредил пол и личные вещи. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что из общежития МГТУ «Станкин» в Вадковском переулке эвакуировали 700 человек из-за пожара.
Читайте также: