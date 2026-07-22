Замужняя учительница совратила 9-летнего мальчика и насиловала его четыре года
В Великобритании бывшая преподавательница предстала перед судом по обвинению в систематическом насилии над несовершеннолетним учеником, которого она склоняла к интимной связи. Об этом сообщает Daily Mail.
Согласно материалу, 65-летняя Дебора Франклин оказалась на скамье подсудимых после того, как в 2024 году мужчина обвинил её в многолетних домогательствах и изнасилованиях. Пострадавший признался, что долгое время молчал о происходящем, однако в прошлом Франклин работала его репетитором. Преступления длились с 1991 по 1995 год, когда жертве было от 9 до 13 лет.
Когда Франклин оставалась наедине с ребёнком, то часто обсуждала с ним взрослые темы – вплоть до секса и запрещенных веществ. Постепенно она стала склонять школьника к интимным отношениям, убеждая мальчика, что она его девушка, но их связь нужно скрывать. При этом педагог была замужем.
За четыре года пострадавший пережил бесчисленное количество изнасилований. В одном из эпизодов учительница привязала его к кровати, завязала глаза и совершила насильственный акт. Франклин не признаёт свою вину. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.
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