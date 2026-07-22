Замужняя учительница совратила 9-летнего мальчика и насиловала его четыре года

22 июля 2026, 03:11

В Великобритании судят учительницу, которая четыре года насиловала школьника

Фото: iStock/NanoStockk

В Великобритании бывшая преподавательница предстала перед судом по обвинению в систематическом насилии над несовершеннолетним учеником, которого она склоняла к интимной связи. Об этом сообщает Daily Mail.