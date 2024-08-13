«Паука» из группы «Коррозия металла» задержали из-за сомнительной купюры

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Основателя группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого задержали в Новороссийске из-за того, что он пытался расплатиться сомнительной купюрой и нецензурно выражался при приезде полиции. Об этом со ссылкой на самого Троицкого и местное ГУ МВД пишет ТАСС. Суд оштрафовал «Паука» за мелкое хулиганство, подозрительную купюру отправили на экспертизу, говорится в сообщении.
По информации ГУ МВД, все произошло в Новороссийске в магазине на улице Ленина, где Троицкий пытался расплатиться купюрой, которая вызвала сомнения у продавца.
Сам музыкант рассказал агентству, что он снова оказался задержан, но теперь местными сотрудниками УБЭП, которые везут его домой для обыска на предмет фальшивых денег. Он назвал свое задержание недоразумением и заявил, что соблюдает закон.
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