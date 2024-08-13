«Паука» из группы «Коррозия металла» задержали из-за сомнительной купюры

Основателя группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого задержали в Новороссийске из-за того, что он пытался расплатиться сомнительной купюрой и нецензурно выражался при приезде полиции. Об этом со ссылкой на самого Троицкого и местное ГУ МВД пишет ТАСС. Суд оштрафовал «Паука» за мелкое хулиганство, подозрительную купюру отправили на экспертизу, говорится в сообщении.