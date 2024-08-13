В Подмосковье лжемассажист обокрал мужчину на 800 тысяч рублей и был задержан — видео

Видео: Росгвардия Московской области
При силовой поддержке СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из полиции был задержан лжемассажист, подозреваемый в разбойном нападении.
По данным следствия, 31-летний местный житель договорился в интернете со «специалистом» о сеансе массажа в своей квартире. Явившись по указанному адресу, массажист-обманщик убедился, что находится вне поля зрения владельца квартиры, взял нож и, используя имеющийся при себе пистолет, украл у клиента деньги, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители при содействии сотрудников СОБР «Булат» Росгвардии задержали подозреваемого по месту его временного проживания в городе Видное.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 31-летнего жителя Подмсоковья задержала полиция по подозрению в разбойном нападении на пиццерию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители при содействии сотрудников СОБР «Булат» Росгвардии задержали подозреваемого по месту его временного проживания в городе Видное.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 31-летнего жителя Подмсоковья задержала полиция по подозрению в разбойном нападении на пиццерию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак