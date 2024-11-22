Павильон для курения насмерть задавил девушку во время урагана в Подмосковье

Фото: mosoblproc.ru
На территории промышленного парка Гривно в Подмосковье накануне, 21ноября, произошла трагедия. Металлический павильон, использовавшийся в качестве места для курения, насмерть придавил 22-летнюю девушку.
Инцидент произошёл около десяти часов вечера, сообщили сотрудники прокуратуры Московской области в телеграм-канале ведомства. Накануне на столичный регион обрушился пятибалльный шторм. Уровень погодной опасности в Москве повысили до предпоследнего, было передано экстренное предупреждение. По данным РЕН ТВ, ииз-за разгула стихии в Москве и области пострадали пять человек.
В промышленном парке Гривно павильон опрокинулся из-за сильного порыва ветра в тот момент, когда внутри находилась девушка. Металлическая конструкция обрушилась на неё всей массой. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи. Медики смогли только зафиксировать факт смерти.
По факту гибели девушки начата проверка. Сотрудники подмосковной прокуратуры оценят исполнение требований законодательства, а также действия должностных лиц по содержанию территории, где произошла трагедия.
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В промышленном парке Гривно павильон опрокинулся из-за сильного порыва ветра в тот момент, когда внутри находилась девушка. Металлическая конструкция обрушилась на неё всей массой. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи. Медики смогли только зафиксировать факт смерти.
По факту гибели девушки начата проверка. Сотрудники подмосковной прокуратуры оценят исполнение требований законодательства, а также действия должностных лиц по содержанию территории, где произошла трагедия.
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Александр Бойцов