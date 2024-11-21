Женщина в Саратове погибла в результате падения на неё остановочного павильона

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В Саратове правоохранители проводят проверку по факту гибели местной жительницы. На неё упал остановочный павильон.
Инцидент произошёл вечером 21 ноября на улице Буровой, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ в своём телеграм-канале. Женщина ожидала своего транспорта на остановке. Из-за сильного порыва ветра на неё упал остановочный павильон. По данным ведомства, металлическая конструкция опрокинулась из-за сильного порыва ветра.
Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, но врачи помочь ей не смогли. От полученных травм женщина скончалась в реанимации. Следственное управление устанавливает все подробности и обстоятельства происшедшего. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
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Александр Бойцов