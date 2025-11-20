Моряк скончался от отравления на танкере с российским экипажем

Достижения.рф

NTV: У берегов Стамбула на танкере с российским экипажем моряк погиб от отравления
На танкере Swanlake с российским экипажем в Мраморном море близ Стамбула произошло смертельное отравление. Один моряк скончался, еще двое людей госпитализированы. Об этом сообщает телеканал NTV.



На момент инцидента танкер под панамским флагом находился в двух милях к югу от острова Демократии и Свободы. Уточняется, что экипаж судна состоял из 13 россиян.

Предварительной причиной трагедии называют «отравление парами топлива в результате утечки». К месту оперативно направили команды береговой охраны, морской полиции и спасателей.

