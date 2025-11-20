Моряк скончался от отравления на танкере с российским экипажем

20 ноября 2025, 00:28

NTV: У берегов Стамбула на танкере с российским экипажем моряк погиб от отравления

Фото: iStock/Maxvis

На танкере Swanlake с российским экипажем в Мраморном море близ Стамбула произошло смертельное отравление. Один моряк скончался, еще двое людей госпитализированы. Об этом сообщает телеканал NTV.