Моряк скончался от отравления на танкере с российским экипажем
На танкере Swanlake с российским экипажем в Мраморном море близ Стамбула произошло смертельное отравление. Один моряк скончался, еще двое людей госпитализированы. Об этом сообщает телеканал NTV.
На момент инцидента танкер под панамским флагом находился в двух милях к югу от острова Демократии и Свободы. Уточняется, что экипаж судна состоял из 13 россиян.
Предварительной причиной трагедии называют «отравление парами топлива в результате утечки». К месту оперативно направили команды береговой охраны, морской полиции и спасателей.
