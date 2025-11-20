В Нидерландах отменили концерт советско-австрийской пианистки из-за ее выступления в Москве
Концертный зал Эйндховена в Нидерландах отменил выступление советско-австрийской пианистки Елизаветы Леонской из-за ее концерта в московском театре. Решение приняли в соответствии с рекомендациями Ассоциации директоров театров и концертных площадок (VSCD), передает РИА Новости.
Пианистка планировала выступить в Нидерландах 4 декабря. Руководство зала признало ситуацию неоднозначной, поскольку Леонская имеет австрийское гражданство и не проживает в РФ.
«(Несмотря на это) она все же решила выступить в театре Москвы, который стал предоставлять бесплатные билеты военнослужащим и их семьям», — указали на сайте концертной площадки.
Организаторы выразили сожаление относительно «необходимости» отменить концерт, но объяснили, что их главной заботой является уважение к страданиям людей, затронутых конфликтом на Украине.
Леонская родилась в 1945 году в Тбилиси. Она является выпускницей Московской консерватории и лауреатом различных престижных международных конкурсов.
