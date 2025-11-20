В Нидерландах отменили концерт советско-австрийской пианистки из-за ее выступления в Москве

20 ноября 2025, 02:50

В Нидерландах отменили концерт Леонской из-за ее выступления в московском театре

Фото: iStock/Studio_3321

Концертный зал Эйндховена в Нидерландах отменил выступление советско-австрийской пианистки Елизаветы Леонской из-за ее концерта в московском театре. Решение приняли в соответствии с рекомендациями Ассоциации директоров театров и концертных площадок (VSCD), передает РИА Новости.





Пианистка планировала выступить в Нидерландах 4 декабря. Руководство зала признало ситуацию неоднозначной, поскольку Леонская имеет австрийское гражданство и не проживает в РФ.





«(Несмотря на это) она все же решила выступить в театре Москвы, который стал предоставлять бесплатные билеты военнослужащим и их семьям», — указали на сайте концертной площадки.