В Ленобласти бездомный утащил 10-летнюю девочку за волосы в кусты и попытался изнасиловать
В Ленинградской области пенсионер утащил 10-летнюю девочку за волосы в кусты и попытался надругаться над ней. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошёл во Всеволжском районе. Девочке удалось вырваться и сбежать. Полицейские задержали 68-летнего бездомного с ярой страстью к выпивке.
Сейчас мужчина находится в отделе полиции. Правоохранители проверяют его на совершение аналогичных преступлений.
Ранее сообщалось, что незадолго до нападения на маленькую девочку, мужчина набросился на ещё одну девушку постарше. Он пытался трогать её за интимные места и хватал за руки. К счастью, ей также удалось сбежать.
Читайте также: