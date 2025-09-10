В Ленобласти бездомный утащил 10-летнюю девочку за волосы в кусты и попытался изнасиловать

10 сентября 2025, 15:53

В Ленобласти задержали бездомного, пытавшегося изнасиловать девочку в кустах

Фото: iStock/Srdjanns74

В Ленинградской области пенсионер утащил 10-летнюю девочку за волосы в кусты и попытался надругаться над ней. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».