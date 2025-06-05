Паразиты съели мозг промывшей нос водопроводной водой женщины
В штате Техас произошел трагический случай: 71-летняя женщина скончалась от редкой инфекции, вызванной амебой Naegleria fowleri, известной как «пожирающая мозг» амеба. Об этом сообщает Daily Record.
По информации, опубликованной изданием Daily Record, инфекция попала в организм женщины через водопроводную воду, когда она промыла нос в своем автодоме.
Симптомы заболевания начали проявляться на четвертый день после заражения. У женщины поднялась температура, появились головные боли и спутанность сознания. Несмотря на усилия врачей, у пациентки развился отек мозга. Анализы подтвердили наличие опасного микроорганизма в спинномозговой жидкости. К сожалению, женщину не удалось спасти — она скончалась на восьмой день болезни.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге проходят обыски в редакции URA.RU. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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