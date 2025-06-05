Голову годовалого ребенка вытащили из пасти домашней собаки в Ленобласти
В деревне Канисты Ленинградской области голову годовалого ребенка вытащили из пасти домашней собаки. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, инцидент произошел во время прогулки со старшей сестрой и собакой породы американская акита. В какой-то момент питомец набросился на мальчика, вцепившись зубами ему в лицо. На помощь подоспел сосед и освободил малыша из пасти животного. Ребенка с глубокими ранами госпитализировали. В больнице ему провели экстренную операцию.
Также в публикации отмечается, что в момент нападения его матери поблизости не было. Позднее женщина сообщила, что собака не была привита. Другие детали происшествия пока устанавливаются.
Перед этим сообщалось, что российского подростка, снимавшего на вписке видеосообщения в Telegram, привлекли за распространение детской порнографии.
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