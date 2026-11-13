В Москве мать избила обидчика сына в школе и получила штраф за побои
В Москве женщина получила административное наказание за избиение подростка. Об этом сообщает mk.ru.
Чрезвычайное происшествие случилось в октябре в школе в районе Марьино Юго-Восточного административного округа столицы. Сначала в учебном заведении подрались двое мальчиков. После этого мать одного из пострадавших пришла в школу, нашла обидчика своего сына и ударила его в глаз.
Школьник не получил опасных для здоровья травм, однако родительница пострадавшего обратилась с заявлением в полицию. Люблинский районный суд оштрафовал нападавшую женщину на пять тысяч рублей и признал её виновной по статье о побоях.
До этого сообщалось об инциденте в Башкирии. Там школьница отравилась после приёма препарата для похудения.
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