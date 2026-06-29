Педагог сняла порно с учеником и год его насиловала

29 июня 2026, 13:44

NYP: учительница совратила 13-летнего подростка в США

Фото: istockphoto/S_Chum

В американском штате Нью-Джерси бывшей школьной учительнице предъявили дополнительные обвинения по делу о длительном сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. 36-летней Эшли Фислер инкриминируют съемку порнографических материалов с участием пострадавшего, информирует издание New York Post.