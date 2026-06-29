Педагог сняла порно с учеником и год его насиловала
В американском штате Нью-Джерси бывшей школьной учительнице предъявили дополнительные обвинения по делу о длительном сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. 36-летней Эшли Фислер инкриминируют съемку порнографических материалов с участием пострадавшего, информирует издание New York Post.
Педагога арестовали еще в марте. Согласно показаниям бывшего ученика, женщина начала вовлекать его в неподобающие отношения с 2020 года, когда мальчику было 12 лет.
В 2021 и 2022 годах, как утверждается, Фислер неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении подростка — как на территории школы, так и в собственном автомобиле. Первоначально ей вменяли шесть эпизодов изнасилования несовершеннолетнего, а также жестокое обращение с детьми и превышение должностных полномочий.
Новые эпизоды, предъявленные 24 июня, касаются производства и хранения видеозаписей с элементами сексуального насилия над детьми. В случае признания вины по всем пунктам обвинения Фислер грозит до 200 лет тюремного заключения.
В распоряжении следствия оказалась объемная переписка между экс-учительницей и ее жертвой, насчитывающая около 7,5 тысяч страниц. В ряде сообщений подросток прямо заявлял, что преподавательница «сломила его волю». Защита Фислер настаивает на том, что эти фразы были вырваны из контекста.
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