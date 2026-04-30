В США учительница совратила 11-летнего ученика в школьной кладовке
В Техасе полиция задержала 46-летнюю учительницу Сесилию Мюллер по делу о растлении 11-летнего ученика. Об этом пишет Fox News.
Проверку начали после обращения 20-летнего жителя Сан-Антонио. Он сообщил, что учился у Мюллер десять лет назад и пережил насилие со стороны педагога. Молодой человек заявил, что преподаватель выделяла нескольких детей, говорила с ними о сексе и любви, показывала откровенные клипы и однажды включила порно. По версии следствия, женщина уводила мальчика в школьную кладовку, целовала его и совершала сексуальные действия.
Эпизоды продолжались около года. Позже, как утверждает заявитель, Мюллер просила хранить молчание. Сейчас правоохранители ищут возможных других жертв.
Ранее стало известно, что суд в Австралии отстранил врача Марию Бастас от практики минимум на два года после жалобы пациента с психическим расстройством.
