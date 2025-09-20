В Ростовской области обнаружили дом с 17 рабами
В Ростовской области следователи проводят проверку после информации об использовании рабского труда в хуторе Пустошкин. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
Сотрудники ведомства обратили внимание на ситуацию после публикаций в социальных сетях. Согласно информации СМИ, в одном из домов несколько мужчин удерживали 17 человек, заставляя их заниматься сельскохозяйственными работами. Тех, кто не подчинялся или пытался сбежать, жестоко избивали.
Один из пленников, которому удалось сбежать, рассказал, что в доме людям не платили. Среди пострадавших оказались и женщины. По его словам, владельцы дома имеют влиятельных покровителей, поэтому чувствуют себя безнаказанными.
После визита общественных деятелей всех пленников доставили в отделение полиции.
