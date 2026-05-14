В Ставрополе полицейские задержали молодых вандалов, разгромивших овощной ларек
В Ставрополе полиция задержала четырех участников налёта на овощную палатку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошёл днём 13 мая в Промышленном районе города. Группа неизвестных молодых людей в масках и балаклавах на ходу опрокидывала ящики с товаром, переворачивала столы и запугивала находившихся рядом людей. Очевидцы сняли происходящее на видео, и запись быстро разошлась по городским пабликам и чатам. Сотрудники полиции немедленно начали расследование случившегося.
Сейчас оперативники уже установили личности всех подозреваемых. Их доставили в районный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Подробности о мотивах налётчиков пока не раскрываются.
Действия молодых людей квалифицировали по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса (хулиганство). Ход проведения всех мероприятий взял под личный контроль начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Андрей Мишагин.
