Педофил больше года насиловал девятилетнюю девочку и развращал подростков
Суд приговорил 31-летнего жителя Воронежа к 22 годам лишения свободы по делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Мужчину признали виновным в совершении 13 преступлений. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в течение 17 лет после освобождения и обязал выплатить потерпевшим 6,8 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
По данным следствия и суда, с марта 2020 года по декабрь 2023 года мужчина переписывался в соцсетях с 12 малолетними девочками. Подсудимый отправлял им материалы интимного характера и требовал аналогичный контент в ответ.
Следствие также установило, что в мае 2022 года он познакомился с девятилетней девочкой и до сентября 2023 года неоднократно совершал в отношении нее преступления сексуального характера на территории Левобережного и Железнодорожного районов Воронежа. Вину осужденного подтвердили показания потерпевших.
Читайте также: