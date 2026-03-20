Педофил больше года насиловал девятилетнюю девочку и развращал подростков

20 марта 2026, 17:02

Жителю Воронежа дали 22 года за насилие над девятилетней девочкой

Суд приговорил 31-летнего жителя Воронежа к 22 годам лишения свободы по делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.