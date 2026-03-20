В Лондоне годовалая девочка подавилась клубникой и ослепла
Годовалая девочка из Бразилии получила тяжёлые последствия после того, как подавилась клубникой во время семейной поездки в Великобританию. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл 3 февраля в Лондоне, когда за ребёнком присматривала няня. После того как девочка подавилась ягодой, у неё возникла острая нехватка кислорода, что привело к серьёзному повреждению мозга.
Ребёнка госпитализировали. В реанимации у девочки произошла остановка сердца, после чего она более недели находилась в коме.
В настоящее время пострадавшая потеряла зрение, не может самостоятельно говорить и ходить, а также питается через зонд. Её состояние остаётся тяжёлым. Семья вынуждена самостоятельно оплачивать лечение, поскольку ребёнок находился в стране по туристической визе и не имел медицинской страховки.
