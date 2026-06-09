Достижения.рф

Педофил годами прикидывался 14-летней школьницей и знакомился с подростками в Москве

Прикидывавшегося 14-летней девочкой педофила задержали в Москве
Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Москве задержали мужчину, который на протяжении нескольких лет выдавал себя в соцсетях за 14-летнюю школьницу, чтобы знакомиться с подростками. Все произошло 8 июня на станции метро «Водный стадион», пишет РЕН ТВ.



Подозреваемого взяли прямо в вагоне в момент, когда он приставал к несовершеннолетнему. На допросе задержанный признался, что создавал фейковые анкеты в Telegram, VK и на сайтах знакомств, представляясь девочкой-подростком.

Под этим видом он общался с детьми, просил присылать личные фотографии и назначал встречи в метро. Кроме того, выяснилось, что фигурант долгое время посещал детские площадки, где наблюдал за несовершеннолетними и вёл с ними переписку под вымышленным именем.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Они проверяют возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0