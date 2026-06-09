Педофил годами прикидывался 14-летней школьницей и знакомился с подростками в Москве

09 июня 2026, 18:16

Прикидывавшегося 14-летней девочкой педофила задержали в Москве

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Москве задержали мужчину, который на протяжении нескольких лет выдавал себя в соцсетях за 14-летнюю школьницу, чтобы знакомиться с подростками. Все произошло 8 июня на станции метро «Водный стадион», пишет РЕН ТВ.