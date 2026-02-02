Педофил из Амурской области изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы

02 февраля 2026, 06:24

Педофила из Амурской области осудили на 15 лет за изнасилование школьницы

Фото: iStock/fizkes

В селе Чигири Амурской области суд вынес приговор мужчине, виновному в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Информация об этом поступила из местного судебного органа.