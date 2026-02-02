Педофил из Амурской области изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы
В селе Чигири Амурской области суд вынес приговор мужчине, виновному в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Информация об этом поступила из местного судебного органа.
Следствие установило, что подсудимый совершил противоправные действия в отношении дочери своей сожительницы. На момент преступления девочке не исполнилось 14 лет. Инцидент произошёл весной 2025 года.
По результатам судебного разбирательства, мужчину признали виновным по предъявленным обвинениям. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд назначил педофилу дополнительно два года ограничения свободы после освобождения.
