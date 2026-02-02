Стала известная судьба пропавшей на Камчатке туристической группы
На Камчатке продолжаются спасательные работы по поиску туристической группы, потерявшей связь с внешним миром. О промежуточных результатах операции сообщил министр Камчатского края по ЧС Сергей Лебедев.
Спасатели и сотрудники полиции, выехавшие на поиски, обнаружили двоих взрослых из пропавшей группы. Туристы передвигались на снегоходе.
Группа состоит из восьми человек, включая троих детей. После встречи с двумя взрослыми стало известно, что оставшиеся шесть туристов находятся на базе отдыха в домике. В настоящий момент спасатели направляются к ним.
Поисково‑спасательная операция развернулась в сложных погодных условиях. Сотрудники МЧС и полиции преодолели значительный участок пути на снегоходах, чтобы обнаружить первых двух членов группы. Сейчас основные усилия направлены на безопасную доставку остальных туристов в безопасное место.
Напомним, группа отправилась к Пущинским источникам и не вернулась к назначенному времени. Кроме того, они перестали выходить на связь, поэтому их знакомые забили тревогу.
