Стала известная судьба пропавшей на Камчатке туристической группы

02 февраля 2026, 04:54

Спасатели обнаружили двух пропавших на Камчатке туристов

Фото: iStock/Chalabala

На Камчатке продолжаются спасательные работы по поиску туристической группы, потерявшей связь с внешним миром. О промежуточных результатах операции сообщил министр Камчатского края по ЧС Сергей Лебедев.