Восемь человек бесследно пропали на Камчатке

02 февраля 2026, 01:42

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

На Камчатке потерялась группа из восьми человек, которая состояла из троих детей и пяти взрослых. Об этом сообщил министр региона по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.