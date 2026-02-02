Восемь человек бесследно пропали на Камчатке
На Камчатке потерялась группа из восьми человек, которая состояла из троих детей и пяти взрослых. Об этом сообщил министр региона по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.
Туристы отправились к Пущинским источникам и не вернулись к назначенному времени. Группа также не выходила на связь, поэтому их знакомые решили самостоятельно найти пропавших. Сделать им это не удалось из-за неблагоприятных погодных условий.
На место выдвинулись сотрудники полиции и спасатели. По предварительной информации, задержка группы могла быть вызвана обильными снегопадами. Ситуация находится на контроле МЧС. Детали происшествия уточняются.
Ранее в Красноярском крае пропала семья Усольцевых. Поиски длятся с осени прошлого года. По одной из версий, туристы могли стать жертвами преступления.
