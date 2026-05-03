В Сочи местный житель ранил подростка во время хулиганской стрельбы
В Сочи местный житель ранил подростка во время хулиганской стрельбы из пневматического оружия. Виновника инцидента задержали, сообщает пресс-служба СУСК России по Краснодарскому краю.
Днём 30 апреля 55-летний мужчина, находясь в помещении многоквартирного дома на улице Гагарина, выстрелил в сторону двора. Повод для такого действия был малозначительный, стрельба оказалась произведена из хулиганских побуждений.
Пуля попала в 14-летнего подростка, который получил ранения руки и груди. Пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Следователи и криминалисты СКР во взаимодействии с оперативниками быстро установили личность стрелявшего и задержали его. При обыске у фигуранта изъяли орудие преступления. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ. Ход расследования контролирует аппарат следственного управления.
Читайте также: