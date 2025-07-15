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Педофил надругался над четырёхлетним мальчиком на улице в Ростовской области

Фото: iStock/filrom

Мужчина надругался над четырёхлетним мальчиком поздним вечером на окраине хутора Маяк в Ростовской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Голого мужчину, совершавшего действия сексуального характера над ребёнком, случайно заметила на улице прохожая. Женщина сразу же вызвала полицию. Это произошло в понедельник, 14 июня.

Когда правоохранители прибыли, педофил уже скрылся. Мальчика обнаружили полностью раздетым.

Полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Марий Эл, который ранее уже был судим за совершение насильственных действий сексуального характера. Его объявили в розыск.

Анастасия Чинкова

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