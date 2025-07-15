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Массажист во время сеанса надругался над российским подростком

Массажист изнасиловал девочку-подростка в салоне красоты в Ульяновске
Фото: iStock/Satjawat Boontanataweepol

Массажист изнасиловал девочку-подростка в салоне красоты в Ульяновске. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.



Над школьницей надругались во время утреннего сеанса массажа. Пострадавшая рассказала о произошедшем матери, после чего она обратилась с заявлением в полицию. В отношении 37-летнего россиянина возбуждено уголовное дело. В настоящее время его разыскивают правоохранители.

Перед этим сообщалось, что жительница Пензы отбила 17-летнюю дочь у мигранта, который пытался изнасиловать ее прямо на улице.

Ранее стало известно, что игра в бутылочку между подростками в Уфе закончилась изнасилованием 12-летнего школьника.

Лидия Пономарева

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