Педофил находил жертв в игре PUBG Mobile

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В Татарстане задержали педофила, который находил жертв в игре PUBG Mobile. Он заманивал подростков домой, чтобы вместе поиграть и насиловал их. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, восьмиклассник признался родителям, что его изнасиловали. По его словам, он познакомился со взрослым опытным геймером в мобильной игре PUBG Mobile. Через какое-то время 43-летний мужчина предложил подростку поиграть у него дома в Зеленодольске. Мальчик согласился. В квартире взрослый геймер изнасиловал его.
Родители пострадавшего парня обратились в полицию. В ходе расследования сотрудникам удалось найти ещё двух жертв педофила. Ими также оказались школьники.
Подозреваемого уже задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям о развратных действиях и принуждению несовершеннолетних к действиям сексуального характера.
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Родители пострадавшего парня обратились в полицию. В ходе расследования сотрудникам удалось найти ещё двух жертв педофила. Ими также оказались школьники.
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Элина Позднякова