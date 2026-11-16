Педофил несколько лет выдавал себя за подростка и совратил десятки детей
27-летнего гражданина Индии Билала Кази приговорили британским судом к 30 годам тюремного заключения. Как сообщает India Today, в течение нескольких лет он знакомился в интернете с несовершеннолетними девочками, выдавая себя за 14-летнего подростка.
По данным издания, Кази, учившийся в Честерском университете, в соцсетях представлялся именем Рис и использовал в качестве аватара фотографию незнакомого школьника. Девочки не догадывались, с кем на самом деле переписываются. Мужчина мог неделями изображать влюбленного подростка, прежде чем просил прислать откровенные снимки. Получив фотографии, он требовал новые, а в случае отказа угрожал разослать их родителям и друзьям жертвы. Иногда угрозы подкреплялись реальными действиями.
В полицию обратилась 13-летняя школьница, которая также познакомилась с Кази в сети и поначалу считала его своим ровесником. Когда девочка попыталась прекратить общение, мужчина начал оскорблять ее и шантажировать.
Кази задержали в аэропорту Хитроу. На его устройствах следователи обнаружили данные 180 возможных жертв, личности 70 девочек удалось установить.
На суде мужчина признал вину по 37 пунктам обвинения. Судья Стивен Эверетт назвал Кази крайне опасным человеком и выразил сомнение в его раскаянии. Осужденный проведет в тюрьме не менее 20 лет, прежде чем получит право претендовать на досрочное освобождение.
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