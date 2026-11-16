Педофил несколько лет выдавал себя за подростка и совратил десятки детей

16 ноября 2026, 20:01

В Британии индиец получил 30 лет заключения за совращение более 70 девочек

Фото: istockphoto/gorodenkoff

27-летнего гражданина Индии Билала Кази приговорили британским судом к 30 годам тюремного заключения. Как сообщает India Today, в течение нескольких лет он знакомился в интернете с несовершеннолетними девочками, выдавая себя за 14-летнего подростка.