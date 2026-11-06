Школьница родила от педофила-насильника в Кузбассе
В Таштаголе суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в преступлениях против половой неприкосновенности девочки, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Об этом сообщает Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области.
Согласно материалам дела, в период с июня по сентябрь 2025 года злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении ребёнка два изнасилования и одно преступление, связанное с насильственными действиями сексуального характера. Всё происходило в доме, где проживала потерпевшая, передает портал VSE42.RU.
Одним из последствий содеянного стала беременность девочки — она родила ребёнка. Суд расценил это как иные тяжкие последствия, о чём было указано в сообщении пресс-центра: «Наступившие последствия суд признал иными тяжкими последствиями».
При назначении наказания инстанция учла отягчающее обстоятельство — то, что осуждённый проживал совместно с несовершеннолетней потерпевшей. В итоге мужчине назначено 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.
Как сообщает издание Сiбдепо, приговор уже вступил в законную силу.
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