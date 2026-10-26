Педофил-онанист развращал детей в Кузбассе
Кемеровский областной суд вынес обвинительный приговор 56-летнему жителю Тайги по делу о преступлении против половой неприкосновенности малолетних. Об этом сообщает местное издание Сiбдепо.
Как установило следствие, в мае 2026 года мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием трех потерпевших, которым еще не исполнилось двенадцати лет, находясь за оградой придомовой территории, где играли дети, совершил в их присутствии действия, направленные на удовлетворение сексуального влечения.
В ходе разбирательства, как пояснили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса, фигурант полностью признал свою вину.
При назначении наказания суд учел состояние здоровья подсудимого и другие смягчающие обстоятельства, приговорив его к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Кроме того, на аналогичный срок — восемь лет — мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием или обучением несовершеннолетних. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.
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