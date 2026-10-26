Педофил-онанист развращал детей в Кузбассе

26 октября 2026, 11:37

Суд в Кузбассе приговорил педофила-онаниста к восьми годам тюрьмы

Фото: iStock/BrianAJackson

Кемеровский областной суд вынес обвинительный приговор 56-летнему жителю Тайги по делу о преступлении против половой неприкосновенности малолетних. Об этом сообщает местное издание Сiбдепо.