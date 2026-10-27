Вдова разгромила могилу мужа по одной причине
63-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского признали виновной по трём эпизодам осквернения мест захоронения. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.
Как установил мировой судья, в августе прошлого года женщина пришла на кладбище к могиле мужа и обнаружила, что вместо установленного ею памятника там стоит монумент с двумя фигурами — свекрови и мужа. Разозлившись, она нанесла не менее шести ударов ногами по стеле и гранитной вазе. В сентябре она повредила поминальную лавочку найденным камнем, а затем распылила зелёную краску на надмогильное сооружение.
Действия квалифицировали по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение и осквернение мест захоронения и надмогильных сооружений). Вину женщина признала, однако в содеянном не раскаялась — она объяснила, что благоустройство могилы сестра мужа провела без её согласия. В ходе процесса подсудимая уклонялась от явки в суд, в связи с чем ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей, от исполнения которого женщину освободили зачётом отбывания наказания под арестом. Гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда и материального ущерба удовлетворили на сумму почти 418 тысяч рублей.
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