Вдова разгромила могилу мужа по одной причине

27 октября 2026, 12:28

На Камчатке женщину осудили за осквернение могилы мужа

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

63-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского признали виновной по трём эпизодам осквернения мест захоронения. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.