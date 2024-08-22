В уральском Ивделе из колонии сбежал осужденный, его сейчас разыскивают

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В Ивделе разыскивают сбежавшего из колонии-поселения осужденного Андрея Ефремова, сообщили в региональном главке Федеральной службы исполнения наказаний.
«Разыскивается осужденный Ефремов Андрей Николаевич, родившийся 12 апреля 1978 года в селе Туринская Слобода Свердловской области, уклоняющийся от отбывания уголовного наказания», — говорится в публикации ведомства.
Уточняется, что разыскиваемый покинул участок исправительного учреждения накануне в среду, 21 августа. Опубликована ориентировка. На его шее справа цифра 40, на левом предплечье есть черный узор, перстень на среднем пальце, доллар на мизинце, на указательном жирный крест, а на левой кисти буква «А» с пятью точками.
Ефремова судили по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
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