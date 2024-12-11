Изнасиловал и вколол наркотики: педофилу, издевавшемуся 3 часа над 9-летней девочкой, вынесли приговор

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В Красноярске 11 декабря вынесли приговор Владиславу Харлашину, изнасиловавшему и накачавшему девятилетнюю девочку наркотиками. Извращенца приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
Преступнику предъявили несколько обвинений: нарушение неприкосновенности жилища, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, насильственные действия сексуального характера, а также использование несовершеннолетнего в целях изготовления порноматериалов. Подробности дела — в материале «Радио 1».
Воспользовался добротой девочкиУжасающее преступление было совершено еще 3 ноября 2023 года в жилом доме на улице Ключевской. Находясь в состоянии наркотического опьянения, Владислав увидел на улице девочку. Мужчина подошел к ней и попросил воды. Они поднялись на лифте в квартиру, Харлашин зашел в туалет, дополнительно употребил и напал на девочку. Негодяй изнасиловал ребенка, сняв преступление на телефон, сообщили в пресс-службе регионального СК
В какой-то момент девочке поступил звонок от матери. Неадекват приставил нож к третьекласснице, угрожая расправой. Затем этого он сделал ей три инъекции с наркотиком. Школьница завила, что с минуты на минуту должна вернуться ее сестра — педофил испугался и сбежал.
На момент совершения злодеяний Владислав имел непогашенные судимости за «совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних» в 2008 году и за грабеж в 2019 году. В последнем деле преступник отнял телефон у мальчика, а также снял с него штаны и нижнее белье.
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«Ничего сверхстрашного не сделал»В заключении комиссионной психолого-психиатрической судебной экспертизы указано, что подсудимый страдает от наркотической зависимости и психического расстройства в форме педофилии.
Дело поддержал прокурор региона Роман Тютюник, указав на особую жестокость в действиях мужчины. Он также настаивал на пожизненном заключении. В свою очередь, в ходе допроса обвиняемый не признавал вину, утверждая, что «ничего сверхстрашного не сделал»
Суд признал Харлашина виновным. Помимо колонии и лечения от педофилии, мужчина должен отдать родственникам пострадавшей один миллион рублей. Стоит отметить, что это первый в регионе пожизненный приговор не за убийство.
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В ходе оглашения приговора Харлашин скрывал лицо за черным капюшоном. Негодяй демонстративно отвернулся и опустил голову, чтобы никто не мог его сфотографировать. Он лишь кивнул на вопрос судьи, понятен ли ему приговор.
В зале суда присутствовали только правоохранители и корреспонденты, родственников или знакомых педофила не было.
Один из журналистов сказал извергу, что его девушка Екатерина «будет ждать мужчину из тюрьмы». Владислава спросили, хочет ли он передать ей какие-то слова, но он снова промолчал и продолжил смотреть в стену, игнорируя просьбу повернутся к людям.
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