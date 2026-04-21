Педофил с Камчатки изнасиловал двух девочек, которых упрашивал мучить его за деньги
На Камчатке осудили педофила-мазохиста, который предлагал девочкам деньги за причинение ему боли. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно материалу, ранее 34-летний житель Елизовского округа уже отбывал срок за насилие над детьми. После освобождения он вновь позволил своим извращенным наклонностям взять верх: знакомился со школьницами в интернете, вёл интимные переписки, обменивался фотографиями и уговаривал за вознаграждение мучить его.
Преступник успел надругаться над двумя жертвами (14 и 16 лет). Первую девочку он изнасиловал, со второй действовал чуть иначе — довёл до беспомощного состояния и склонил к сексу. В суде подсудимый признал вину частично. Он уверял, что его хотят оговорить и что он не знал о юном возрасте потерпевших. Однако доказательства говорили об обратном.
Суд приговорил педофила к 17 годам колонии строгого режима, запретил ему на 12 лет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, и обязал выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
