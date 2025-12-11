Педофил-заика склонял школьниц к сексу и самоубийству в соцсетях
В Москве осудили педофила, который склонял школьниц к интиму и суициду. Подробности приводит «МК».
По данным издания, 26-летний парень создал в социальных сетях несколько аккаунтов под мужскими и женскими именами. Он переписывался со школьницами из разных городов, предлагал им встретиться и заняться сексом, а после этого вместе свести счеты с жизнью. Его собеседницами становились девочки в возрасте от 14 до 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Челябинска, Самарской области и Красноярского края.
Одних такие предложения пугали, и они быстро прекращали общение, другие же оставались в чате. Известно, что одна из жертв, находившаяся в депрессии из-за потери друга, согласилась на безумную идею. Когда девочка объяснила, что у нее нет денег на билет, новый знакомый предложил ей взять микрозайм, который при реализации плана отдавать не придется.
Мать одной из пострадавших рассказала, что молодой человек уговаривал ее 15-летнюю дочь совершить самоубийство. Девочка даже договорилась о встрече, но не пошла на нее, так как поехала с семьей отдыхать на море.
Следователи вышли на след маньяка и задержали его в квартире на Балаклавском проспекте. Им оказался уроженец Ставропольского края, который всю жизнь страдал от заикания и комплексовал из-за этого. Он окончил колледж по специальности «мастер ЖКХ», но нигде так и не работал и постоянных отношений с девушками не имел. Свой поступок молодой человек назвал простой шуткой, заявив, что совершать самоубийство не собирался.
Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима с обязательным наблюдением у врача.
