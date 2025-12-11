11 декабря 2025, 14:01

Readovka: Сдавшему курьера мошенников таксисту угрожают в Москве

Фото: istockphoto/Apriori1

Таксист в Москве разоблачил курьера мошенников и передал ее полиции, после того как у нее обнаружили три миллиона рублей наличными.