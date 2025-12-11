Сдавшему курьера мошенников таксисту угрожают в Москве
Таксист в Москве разоблачил курьера мошенников и передал ее полиции, после того как у нее обнаружили три миллиона рублей наличными.
По данным телеграм-канала Readovka, водитель принял заказ от девушки, которая спешила на встречу с якобы бабушкой. Перед этим он заметил, как кто-то передал ей подозрительный пакет.
Пассажирка сама сказала, что в там «сувениры от родственницы». Шофер заподозрил что-то неладное и по пути к «Москва-Сити» остановился у ближайшего поста ГАИ. Полицейские нашли у девушки деньги и золото. Фигурантку задержали.
Однако на этом история не закончилась. После задержания водителя вычислили мошенники, которые не смогли получить награбленное. Они начали угрожать расправой его жене и дочери.
