Порола проводом и прижигала уксусом: в Омске осудили женщину, истязавшую семилетнюю дочь
Омский суд приговорил 51-летнюю женщину к трём годам колонии за истязание своей семилетней дочери. Об этом сообщила ТАСС старший помощник регионального прокурора Татьяна Булихова.
Инстанция, учитывая мнение государственного обвинителя, назначила ей общий режим. После оглашения приговора женщину задержали.
Старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Лариса Болдинова уточнила, что страдающая от алкогольной зависимости мать с февраля по апрель 2025 года избивала и истязала дочь по малейшему поводу.
В качестве наказания она использовала провод и столовую ложку. За нежелание делать уроки женщина привязала к лицу девочки вату с уксусной эссенцией и примотала её руку к туловищу скотчем, чтобы та не могла снять тампон, после чего ушла в магазин.
У девочки на лице образовался ожог, который мать пыталась скрыть от учителей. Сначала она не отпускала дочь в школу, а затем замазывала повреждение тональным кремом.
Однако классная руководительница заметила ожог и вызвала полицию и скорую помощь. Девочку госпитализировали в ожоговое отделение. Фигурантка объяснила свои действия непослушанием дочери, считая, что физические страдания должны научить её слушаться.
По инициативе следствия девочку изъяли у матери и передали в семью опекунов, где уже воспитываются другие дети осуждённой.
Читайте также: