Порола проводом и прижигала уксусом: в Омске осудили женщину, истязавшую семилетнюю дочь

11 декабря 2025, 13:37

ТАСС: истязавшей 7-летнюю дочь омичку приговорили к трем годам тюрьмы

Фото: istockphoto/simpson33

Омский суд приговорил 51-летнюю женщину к трём годам колонии за истязание своей семилетней дочери. Об этом сообщила ТАСС старший помощник регионального прокурора Татьяна Булихова.