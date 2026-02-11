В Госдуме предупредили о риске для работника при накоплении отпускных дней
Стенякина: При споре в суде работник не получит компенсацию за накопленный отпуск
Сотрудник, годами сознательно отказывавшийся от отпуска, рискует не получить денежную компенсацию за неиспользованные дни при увольнении. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости.
Она объяснила, что при увольнении сотрудник часто получает от работодателя денежную компенсацию за все неотгулянные дни отпуска. Однако встречаются ситуации, когда работники специально накапливают по 70-80 дней отпуска, рассчитывая на значительную выплату «разом».
Омбудсмен Ярославская посоветовала выбирать для детей государственные сады
Как пояснила Стенякина, в случае судебного спора ключевым фактором станет позиция работодателя. Если компания не препятствовала отдыху, соблюдала график отпусков и напоминала о праве на отдых, а работник добровольно от него отказывался, суд может расценить это как нереализованное по личному выбору право.
В таких ситуациях возможен полный или частичный отказ в выплате компенсации. Подобные прецеденты в судебной практике уже есть.
Стенякина напомнила, что перенос отпуска на следующий год допустим лишь в исключительных случаях, а Трудовой кодекс прямо запрещает не предоставлять оплачиваемый отпуск более двух лет подряд. Кадровые службы обычно строго следят за графиками, поскольку за нарушения работодателю грозят серьезные штрафы.