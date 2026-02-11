В Госдуме предупредили о риске для работника при накоплении отпускных дней

11 февраля 2026, 04:18

Стенякина: При споре в суде работник не получит компенсацию за накопленный отпуск

Фото: iStock/coffeekai

Сотрудник, годами сознательно отказывавшийся от отпуска, рискует не получить денежную компенсацию за неиспользованные дни при увольнении. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости.





Она объяснила, что при увольнении сотрудник часто получает от работодателя денежную компенсацию за все неотгулянные дни отпуска. Однако встречаются ситуации, когда работники специально накапливают по 70-80 дней отпуска, рассчитывая на значительную выплату «разом».



