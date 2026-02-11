Достижения.рф

В Госдуме предупредили о риске для работника при накоплении отпускных дней

Стенякина: При споре в суде работник не получит компенсацию за накопленный отпуск
Фото: iStock/coffeekai

Сотрудник, годами сознательно отказывавшийся от отпуска, рискует не получить денежную компенсацию за неиспользованные дни при увольнении. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости.



Она объяснила, что при увольнении сотрудник часто получает от работодателя денежную компенсацию за все неотгулянные дни отпуска. Однако встречаются ситуации, когда работники специально накапливают по 70-80 дней отпуска, рассчитывая на значительную выплату «разом».

Как пояснила Стенякина, в случае судебного спора ключевым фактором станет позиция работодателя. Если компания не препятствовала отдыху, соблюдала график отпусков и напоминала о праве на отдых, а работник добровольно от него отказывался, суд может расценить это как нереализованное по личному выбору право.

В таких ситуациях возможен полный или частичный отказ в выплате компенсации. Подобные прецеденты в судебной практике уже есть.

Стенякина напомнила, что перенос отпуска на следующий год допустим лишь в исключительных случаях, а Трудовой кодекс прямо запрещает не предоставлять оплачиваемый отпуск более двух лет подряд. Кадровые службы обычно строго следят за графиками, поскольку за нарушения работодателю грозят серьезные штрафы.
Мария Моисеева

