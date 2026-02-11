Ксения Алфёрова взяла паузу и уехала в горы на фоне обсуждения её развода

11 февраля 2026, 05:53

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

Актриса Ксения Алфёрова взяла паузу в работе и уехала в горы на отдых на фоне активного обсуждения её развода с коллегой Егором Бероевым. Звезда будет восстанавливать силы на протяжении пяти дней, пишет Super.ru со ссылкой на личные соцсети знаменитости.





Алфёрова призналась, что последние несколько недель сильно ее вымотали. Она сама удивилась тому, какая усталость на нее навалилась. По словам звезды, раньше она могла месяцами существовать в режиме «супергероя», но в последнее время такого больше не происходит.





«Я умею мобилизовываться, собираться. Такой режим супергероя… Сейчас быстро устаю, чему очень рада, это более здоровое состояние», — цитирует Алфёрову Super.ru.