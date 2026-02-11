Ксения Алфёрова взяла паузу и уехала в горы на фоне обсуждения её развода
Актриса Ксения Алфёрова взяла паузу в работе и уехала в горы на отдых на фоне активного обсуждения её развода с коллегой Егором Бероевым. Звезда будет восстанавливать силы на протяжении пяти дней, пишет Super.ru со ссылкой на личные соцсети знаменитости.
Алфёрова призналась, что последние несколько недель сильно ее вымотали. Она сама удивилась тому, какая усталость на нее навалилась. По словам звезды, раньше она могла месяцами существовать в режиме «супергероя», но в последнее время такого больше не происходит.
«Я умею мобилизовываться, собираться. Такой режим супергероя… Сейчас быстро устаю, чему очень рада, это более здоровое состояние», — цитирует Алфёрову Super.ru.Актриса также поблагодарила поклонников за поддержку и теплые слова. Она добавила, что является обычным живым человеком, и ей приятно видеть, что фанаты это осознают.
Напомним, что слухи о расставании пары циркулировали уже несколько лет. В 2026 году Бероев сообщил, что они официально развелись ещё в 2022 году, в то время как Алфёрова заявила, что является свободной женщиной.