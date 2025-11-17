Появились подробности об обезглавившей своего сына россиянке
Мать, обезглавившая своего шестилетнего сына, смешивала лекарства от шизофрении с синтетическими наркотиками. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, 31-летняя Елена Цуцкова принимала препараты для контроля маниакальных состояний и депрессии, но в то же время тратила почти все заработанные деньги на запрещенные вещества. Это сочетание приводило к неконтролируемым приступам агрессии.
Женщина закатывала истерики, кричала на детей матом и била их. Они ходили в синяках, а на щеке девочки видели шрамы. Жильцы часто вызывали полицию из-за неадекватного поведения соседки.
Семья поселилась в съемной квартире около четырех лет назад. Этим летом Елена переехала с сыном в другое жилье в 20 минутах ходьбы, а ее бывший муж Александр остался с дочерью. Известно, что мужчина работает маляром, выполняет заказы в Москве и Подмосковье.
В квартире, где жила Елена, стоял неприятный запах от сигарет и неубранных кошачьих лотков. При этом сотрудники ПДН ни разу не проверяли условия жизни детей, а отчим, о котором говорила мать, оказался вымышленным.
