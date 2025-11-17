Появились подробности об обезглавившей своего сына россиянке

17 ноября 2025, 15:03

SHOT: обезглавившая сына мать смешивала лекарства от шизофрении с наркотиками

Фото: iStock/monticelllo

Мать, обезглавившая своего шестилетнего сына, смешивала лекарства от шизофрении с синтетическими наркотиками. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.