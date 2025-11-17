15-летнюю россиянку увезла скорая после трех шотов лимончелло
В Белгороде 15-летняя девочка выпила ликер и оказалась в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Девятиклассница вместе с друзьями посетила «Гастробар 360» на Есенина и заказала себе лимончелло. После трех шотов крепкого напитка у школьницы закружилась голова, и она потеряла сознание.
Прибывшая на место скорая увезла ее в стационар. После капельницы подросток отказался от дальнейшей госпитализации и поехал домой. Сейчас полиция проверяет заведение, где продали алкоголь несовершеннолетней.
Ранее сообщалось, что парень потерял сознание и попал в реанимацию после курения вейпа возле радиотехнического колледжа в Перми.
