15-летнюю россиянку увезла скорая после трех шотов лимончелло

17 ноября 2025, 15:43

В Белгороде школьница попала в больницу после трех шотов ликера в баре

Фото: iStock/Ployker

В Белгороде 15-летняя девочка выпила ликер и оказалась в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.