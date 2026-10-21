Пекарь из Петербурга делал печенье с наркотиками и получил срок

21 октября 2026, 16:31

Жителю Петербурга вынесли приговор за сбыт наркотиков в кондитерских изделиях

Фото: Istock/AlexRaths

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор Алексею Иванову. Суд признал его виновным в незаконном сбыте наркотиков через интернет. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.