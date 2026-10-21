Пекарь из Петербурга делал печенье с наркотиками и получил срок
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор Алексею Иванову. Суд признал его виновным в незаконном сбыте наркотиков через интернет. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.
По материалам дела, Иванов действовал в преступном сговоре с неустановленным лицом. Соучастник закупал наркотические средства и передавал их Алексею.
Тот фасовал вещества в виде кондитерских изделий и готовил тайники-«закладки» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а хранил наркотики в своей квартире в Мурино. Там же он готовил партии товара, после чего фотографировал места и передавал координаты через мессенджеры.
Сообщник искал покупателей и организовывал продажу. В ходе одного из эпизодов Иванов изготовил 30 кондитерских изделий общим весом более 154 граммов. Эту «выпечку» обвиняемый передал покупателю за 20 000 рублей. Однако сотрудники ДПС изъяли товар при досмотре клиента. Суд приговорил «наркопекаря» к семи годам лишения свободы.
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