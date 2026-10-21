Россиянина, выращивавшего наркотики в Астраханской области, выдадут из Сербии
Россиянина, который выращивал наркотики на продажу, экстрадируют из Сербии. Подробности сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Установлено, что с апреля по октябрь 2024 года Марат Самигулин в Астраханской области собирал растения, из которых добывал запрещённые вещества. Он хранил их в теплице, чтобы продать. Кроме того, обвиняемый вырастил 21 куст психотропных культур.
Во время расследования Самигулин скрылся. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста, мужчину объявили в международный розыск. Позже «фермера» задержали в Сербии, и российская сторона подала запрос о выдаче. Сотрудники НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ сопроводят обвиняемого на родину.
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