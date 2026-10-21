Учительница христианской школы совращала 15-летнюю девочку
В американском штате Джорджия арестовали учительницу физкультуры христианской школы по обвинению в домогательствах к несовершеннолетней. Об этом сообщает New York Post.
Установлено, что 28-летняя преподавательница в христианской школе Loganville Christian Academy настойчиво преследовала 15-летнюю школьницу почти полгода. Обвиняемая писала ребёнку сообщения непристойного содержания и прикасалась к девочке без её согласия.
При этом американка специально создавала ситуации, чтобы оставаться с пострадавшей наедине. Она не прекратила домогательства даже после того, как о них узнала мать девочки. Фигурантку арестовали, а затем отпустили под залог. Расследование продолжается.
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