Учительница христианской школы совращала 15-летнюю девочку

21 октября 2026, 15:58

В США учительницу христианской школы обвинили в домогательствах к девочке

Фото: Istock/BCFC

В американском штате Джорджия арестовали учительницу физкультуры христианской школы по обвинению в домогательствах к несовершеннолетней. Об этом сообщает New York Post.