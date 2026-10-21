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Под Калининградом военный самолёт Су-30СМ потерпел крушение

Фото: Istock/Matthis Arrivet

Военный самолёт Су-30СМ потерпел крушение в Калининградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Инцидент произошёл в 12:53 по местному времени в Черняховском районе, между населёнными пунктами Тимофеевка и Зелёный Бор.

По предварительным сведениям, оба пилота успели катапультироваться, однако получили травмы. Медики госпитализировали лётчиков. Позже в Минобороны сообщили, что самолёт упал в безлюдном районе, а полёт выполнялся без боекомплекта. Таким образом, на земле никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

До этого сообщалось о происшествии в аэропорту Шереметьево. Самолёт столкнулся с телетрапом и сломал часть крыла.

Ольга Щелокова

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