Под Калининградом военный самолёт Су-30СМ потерпел крушение
Военный самолёт Су-30СМ потерпел крушение в Калининградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в 12:53 по местному времени в Черняховском районе, между населёнными пунктами Тимофеевка и Зелёный Бор.
По предварительным сведениям, оба пилота успели катапультироваться, однако получили травмы. Медики госпитализировали лётчиков. Позже в Минобороны сообщили, что самолёт упал в безлюдном районе, а полёт выполнялся без боекомплекта. Таким образом, на земле никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.
До этого сообщалось о происшествии в аэропорту Шереметьево. Самолёт столкнулся с телетрапом и сломал часть крыла.
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