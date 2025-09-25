Достижения.рф

Российский школьник устроил поножовщину во время урока

В Иркутской области завели дело на школьника, ранившего ножом одноклассника
В городе Зима Иркутской области четырнадцатилетний школьник ранил складным ножом своего одноклассника прямо во время урока. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Нападение произошло на почве ссоры между подростками. Пострадавшего мальчика сразу доставили в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности. Проверку в связи с произошедшим также начала областная прокуратура. Надзорный орган оценит, как обеспечивалась безопасность учеников и учителей в школе. В настоящее время с нападавшим работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в московской гостинице «Космос» произошла поножовщина с участием подростков. Как оказалось, несовершеннолетний ударил ножом своего товарища из-за смешного фото.

Лидия Пономарева

