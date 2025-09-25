Российский школьник устроил поножовщину во время урока
В городе Зима Иркутской области четырнадцатилетний школьник ранил складным ножом своего одноклассника прямо во время урока. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Нападение произошло на почве ссоры между подростками. Пострадавшего мальчика сразу доставили в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности. Проверку в связи с произошедшим также начала областная прокуратура. Надзорный орган оценит, как обеспечивалась безопасность учеников и учителей в школе. В настоящее время с нападавшим работают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в московской гостинице «Космос» произошла поножовщина с участием подростков. Как оказалось, несовершеннолетний ударил ножом своего товарища из-за смешного фото.
Читайте также: