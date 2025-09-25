В Филатовской больнице эвакуировали детей из-за замыкания проводки
В детской Филатовской больнице произошла экстренная эвакуация. Во время ремонта электрощитков случилось замыкание проводки на площади 0,5 квадратных метров, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Медицинский персонал вместе с детьми быстро переместили в другие корпуса учреждения. Все пациенты и сотрудники остались в безопасности. Замыкание оперативно устранили, и больница продолжает работать в обычном режиме.
Специалисты следят за состоянием электросистемы, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.
