Достижения.рф

В Филатовской больнице эвакуировали детей из-за замыкания проводки

Фото: istock/sudok1

В детской Филатовской больнице произошла экстренная эвакуация. Во время ремонта электрощитков случилось замыкание проводки на площади 0,5 квадратных метров, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Медицинский персонал вместе с детьми быстро переместили в другие корпуса учреждения. Все пациенты и сотрудники остались в безопасности. Замыкание оперативно устранили, и больница продолжает работать в обычном режиме.

Специалисты следят за состоянием электросистемы, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке произошла ужасная трагедия. Семь буддистских монахов погибли, а несколько получили ранения после падения вагона канатной дороги. Инцидент случился, когда они возвращались в монастырь после религиозных ритуалов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0