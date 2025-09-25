Нападение медведя на людей в камчатской школе закончилось трагедией

25 сентября 2025, 08:46

Женщина скончалась в больнице после нападения медведя у камчатской школы

Фото: iStock/Warren A Metcalf

В Петропавловске-Камчатском медведь совершил два нападения на людей, в результате которых одна женщина скончалась в больнице. Хищника ликвидировали в тот же день, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.