Нападение медведя на людей в камчатской школе закончилось трагедией
В Петропавловске-Камчатском медведь совершил два нападения на людей, в результате которых одна женщина скончалась в больнице. Хищника ликвидировали в тот же день, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Первое нападение произошло утром на улице Озерной. Как видно на записи с камер видеонаблюдения, косолапый попытался атаковать мужчину на парковке, но тот успел запрыгнуть в машину и закрыть дверь. Дикий зверь набросился на автомобиль, чтобы добраться до человека, но затем отвлекся на другое авто и убежал.
Позже этот же медведь напал на женщину на территории школы №3 на улице Зеленая Роща. У пострадавшей диагностировали скальпированные раны и повреждение кисти. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.
Также помощь медиков потребовалась ученику шестого класса этой же школы. Мальчик отделался ссадинами — он сразу убежал, как только увидел хищника. Вскоре после нападения на женщину медведя отследили и застрелили. Он бродил по Ленинскому району в поисках новой жертвы.
