Пенсионер из Франции по дороге к врачу попал в Хорватию
Пенсионер из Франции, отправившийся в начале ноября на приём к врачу в соседнюю коммуну, по ошибке проехал около 1600 километров и оказался в Хорватии. Об этом сообщает Oddity Central.
85‑летний житель Шатийон‑сюр‑Туэ в департаменте Де‑Севр должен был доехать до Эрво — расстояние всего 19 километров. Однако мужчина не пришёл и не вернулся домой.
Родственники забили тревогу, когда он не явился на собрание местной ассоциации, и обратились в полицию. Стражи порядка не смогли отыскать следы пенсионера и попросили военных найти его по мобильному телефону.
Проверка показала, что он остановился в отеле в Хорватии. Оказалось, что за рулём шофер провёл около 20 часов и пересёк Италию.
При вопросе о случившемся пенсионер ответил, что не помнит, как так получилось, и предположил, что ошибся из‑за навигатора. Врач отметил, что у его пациента есть возрастные проблемы со здоровьем, но признаков когнитивных нарушений нет.
Семья отправилась в Хорватию, чтобы забрать его домой.
Читайте также: