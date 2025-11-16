Пенсионер из Франции по дороге к врачу попал в Хорватию

16 ноября 2025, 19:50

Пенсионер из Франции из-за поворота не туда попал в Хорватию за 1600 км от дома

Фото: istockphoto/Daisy-Daisy

Пенсионер из Франции, отправившийся в начале ноября на приём к врачу в соседнюю коммуну, по ошибке проехал около 1600 километров и оказался в Хорватии. Об этом сообщает Oddity Central.