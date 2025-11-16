Достижения.рф

В США неизвестные стреляли в прохожих: среди жертв есть дети

NYP: два человека погибли и трое пострадали из-за массовой стрельбы в Ньюарке
Жертвами массовой стрельбы в Ньюарке (Нью-Джерси, США) стали 21-летняя девушка и 10-летний мальчик. Об этом пишет газета New York Post (NYP).



Все произошло вечером в 300-м квартале по Чанселлор-авеню, где неизвестные открыли огонь по прохожим. По словам жителей, сначала раздалось несколько выстрелов, а затем они услышали крики. Полиция закрыла проход в один из близлежащих жилых домов. Ночью следователи и оперативники осматривали прилегающий район. На месте они нашли не менее 17 гильз.

Помимо двоих погибших, в результате инцидента есть трое пострадавших: 11-летний мальчик, 19-летний парень и 60-летний мужчина. Их состояние оценивается как стабильное.

Мэр города Рас Барака назвал произошедшее «темным и трагическим днем». Он отметил, что власти добьются справедливости. Чиновник также призвал стрелка добровольно сдаться. Тем временем прокуратура округа Эссекс объявила вознаграждение в 10 тысяч долларов за информацию о преступнике.

