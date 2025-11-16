В США неизвестные стреляли в прохожих: среди жертв есть дети

16 ноября 2025, 18:45

NYP: два человека погибли и трое пострадали из-за массовой стрельбы в Ньюарке

Фото: iStock/TheaDesign

Жертвами массовой стрельбы в Ньюарке (Нью-Джерси, США) стали 21-летняя девушка и 10-летний мальчик. Об этом пишет газета New York Post (NYP).