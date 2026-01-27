Пенсионер из Омска полгода доказывал, что не умер
Житель Омска получил через портал «Госуслуги» уведомление о том, что он умер, и смог подтвердить обратное только спустя полгода. Об этом РИА Новости сообщили в региональной прокуратуре.
Как уточнили в надзорном ведомстве, сообщение пожилому гражданину пришло в июле. В банках, а также в ряде государственных и бюджетных организаций мужчине тоже заявили, что по документам он числится умершим.
Выяснилось, что причиной стала ошибка в больнице. Персональные данные пенсионера внесли в медицинскую карту другого пациента, который скончался. На основании этой карты оформили справку о смерти и последующую документацию.
Прокуратура внесла представление медучреждению и подала иск об установлении юридического факта нахождения человека в живых. Кроме того, потребовали исправить актовую запись о смерти, связанные документы и выплатить компенсацию морального вреда в 40 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил, признав мужчину живым.
