Пенсионер из Омска полгода доказывал, что не умер

27 января 2026, 14:14

РИА Новости: пенсионер из Омска отсудил 40 тыс. руб, полгода доказывая, что жив

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Житель Омска получил через портал «Госуслуги» уведомление о том, что он умер, и смог подтвердить обратное только спустя полгода. Об этом РИА Новости сообщили в региональной прокуратуре.